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KKTC Başbakanı’ndan ''Akdeniz Fırtınası'' açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
06 Eylül 2020 Pazar 16:44
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KKTC Başbakanı’ndan ''Akdeniz Fırtınası'' açıklaması

LEFKOŞA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız" diyen Tatar, "Tatbikata katılan tüm askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 06.09.2020 16:45
Anahtar Kelimeler:
KKTCErsin TatarTSKAkdeniz FırtınasıTatbikat
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