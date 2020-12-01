Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1308
ALTIN
455.632
DOLAR
7.8417
STERLİN
10.4709
EURO
9.3805
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli...
Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün yüzüne çıkarılıyor
Edessa Krallığı'nın idari merkezi gün...
'Anne gebelikte Covid-19 geçirdiyse, bebek antikorla doğuyor'
'Anne gebelikte Covid-19 geçirdiyse, bebek...
Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre; Yunus bizden biridir
Hayati İnanç'ın dilinden Yunus Emre;...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2020 Salı 15:06
0 Okunma
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile görüştü

KKTC - Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu için görevlendirilen özel temsilci Jane Lute’u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşme saat TSİ 12.30’da başladı. İki liderin görüşmeleri arasında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'deki enerji çalışamalarıın yer aldığı ifade edildi.  KKTC'ye önceki akşam gelen Lute, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile saat 19.00’da bir araya gelecek, yarın ise Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Atina ve ardından da New York’a gidecek. Lute’un Ankara programının ise henüz netleşmediği belirtildi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Derneği, Lute'un Cumhurbaşkanlığı'na gidişindeki güzergahta, Lefkoşa'daki Ledra Palace ışıklarında 'Federal Kıbrıs Şimdi', 'Adım adım barışa'  yazılı pankart açtı.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhurbaşkanı TatarBM Genel Sekreteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Phizer/BioNTech, EMA’ya başvurdu!
Phizer/BioNTech, EMA’ya başvurdu!
Yunan medyası: ABD'den 3 Adet F-35 savaş uçağı Mart 2021'de gelebilir
Yunan medyası: ABD'den 3 Adet F-35 savaş uçağı Mart 2021'de gelebilir
Ermenistan’da protestoculara gözaltı
Ermenistan’da protestoculara gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans