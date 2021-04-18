KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan AB'ye eleştiri: Tarafsızlığından söz etmek mümkün değil

LEFKOŞE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EkoAvrasya Derneği’nin düzenlediği “KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu çevirim içi toplantıya katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, moderatörlüğünü EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in yaptığı toplantıda gündeme dair soruları yanıtladı. Tatar, küçük yaştan itibaren, gerek Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarı olan dedesi Cemal Müftüzade ve gerekse yıllarca Maliye Bakanlığı gibi çeşitli üst kademe görevlerde bulunan babası Rüstem Tatar’dan öğrendikleri ve yaşadıklarıyla Kıbrıs konusunun içine doğan ve büyüyen bir kişi olduğunu ve bugün gelinen noktada yaşananların karakterine işlediğini ve bunun kendisi için içten gelen bir tezahür olduğunu ifade etti.



CENEVRE’YE ELİMİZ GÜÇLÜ GİDİYORUZ



Cenevre’de bu ay sonu gerçekleşecek olan 5+1 BM gayrı resmi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’ye iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliğini içeren yeni vizyon ile gideceklerini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye’nin bölgede artan gücü ve KKTC’ne verdiği destekle devletimizi daha ileriye taşınması noktasında Cenevre’ye elimizin daha güçlü gideceğimizin önemine işaret ederek, yeni vizyonun temelinde mücahit Kıbrıs Türk halkının mücadelesi, şehitleri, emeği, fedakarlığı ve self-determinasyon hakkı olduğunu ifade etti.



EGEMEN EŞİT İKİ DEVLETLİLİĞE VURGU



KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da Rum tarafının masayı terk etmesi ile sona eren federasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dönmenin artık mümkün olmadığını ve federasyona yönelik çabaların tükenmiş olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayanan yeni vizyonda, iki devletin su, doğal gaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok alanda iş birliği içinde çalışmasının öngördüğünü belirtti.



"AB VAADLERİNİ TUTMADI"



AB’nin Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklere, referandumda ‘evet’ demeleri karşılığında birçok vaade bulunduğunu ancak bunların hiç birini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin, Kıbrıslı Rumlara referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın AB’ne alma sözü verdiğini ve referandumda olası bir anlaşmaya ‘hayır’ diyen Rum tarafını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak AB’ne aldıklarını anlattı. AB’nin atığı bu adım nedeniyle az bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullanmasının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.



"KKTC HALKI MÜCADELECİ BİR HALKTIR"



Kıbrıs Türk halkının yıllardır ambargo ve izolasyonlara rağmen kararlı ve mücadeleci bir ruha sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son 25 yılda KKTC’de yatırımların arttığını, özellikle turizm, yükseköğrenim gibi hizmet sektörlerinde ve inşaat sektöründeki gelişmelerin devam ettiğini anlatarak, KKTC’nin, Maraş açılımı ile birlikte önemli bir turizm destinasyonu olmaya devam ettiğini ifade etti. Ülkemizde yüzden fazla ülkeden gelerek öğrenim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde KKTC’nin birer fahri temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğrenim alanının hem tanıtım hem de ekonomiye katkısı nedeniyle daha da geliştirilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhu ile başarılarını 2033’e taşımak için insan kaynakları ile birlikte üretimi ve verimliliği artırma ve hizmet sektörlerini geliştirme noktasında yılmadan çalışmalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de öneminin daha da arttığını ve Türkiye’nin de desteği ile daha da güçlendiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz yeni pozisyonların da ortaya çıkacağına olan inancını belirterek, çalışmaların bu zeminde devam edeceğini ifade etti.



‘BİR ZAMANLAR KIBRIS’ DİZİSİ AMACINA ULAŞMIŞTIR



‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi ile ilgili bir soruya cevaben KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesini göstermesi bakımından amacına ulaştığını, Kıbrıs Türk halkının çektiklerini milyonlarca izleyiciye ulaştırması bakımından başarılı olduğunu ifade etti. Tatar, filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.



KIBRIS TÜRK HALKI DİNİNE VE İNANCINA BAĞLIDIR



Kuran kurslarının KKTC’de yasaklanmasına yönelik bir takım girişimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkının dinine ve inancına bağlı bir halk olduğuna dikkat çekti. Tatar, Kuran- ı Kerim kurslarının devam edeceğini vurgulayarak, “Eğer yasal bir eksiklik varsa bunların giderilmesi için Başbakan ve Eğitim Bakanı ile görüşeceğim. Eksikliklerin tamamlanmasını istiyorum. Kurslar Din İşleri Başkanlığı yetkisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetlemesi ile yürütülecektir” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, laikliğin herkesin dinini yaşama ve vicdan özgürlüğü bakımından önemli bir ilke olduğunu belirtti.



MARAŞ’IN 46 YIL SONRA AÇILMASI İNSANLIĞA HİZMETTİR



Tatar, Maraş’ın 46 yıl sonra açılmasının insanlığa hizmet olduğunu ifade ederek, uluslararası hukuk çerçevesinde mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurarak hak sahibi olabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde bölgede bulunan birçok Vakıf Malının, Vakıflar Tüzüğü’ne aykırı olarak el değiştirdiğini, Vakıflar İdaresi’nin de önümüzdeki süreçte TMK’ya başvurarak hakkını arayabileceğini belirtti.