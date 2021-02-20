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KKTC'de sürpriz kabine değişikliği 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde (KKTC) sürpriz kabine değişikliği yaşandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yerine diş hekimi olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel atandı. 3 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı Resmiye Canaltay'ın ise Bayındırlık Bakanı olarak kabineye girdiği ifade edildi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Şubat 2021 Cumartesi 16:10
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KKTC'de sürpriz kabine değişikliği 

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde (KKTC) sürpriz kabine değişikliği yaşandı.KKTC Başkanı Ersan Saner tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini belirtti.KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yerine diş hekimi olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel atandı. 3 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı Resmiye Canaltay'ın ise Bayındırlık Bakanı olarak kabineye girdiği ifade edildi. Saner kabine değişikliğinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulduğunu ifade etti.

 


SAĞLIK BAKANLIĞINDA NÖBET DEĞİŞİMİ


KKTC Başbakanı Saner açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Ulusal Birlik Partisi halkımıza başarıyla hizmet edebilecek zengin kadroya sahip bir partidir. Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum. Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltay’ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda başarılı olacağına güveniyorum" ifadelerine yer verdi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KKTCSürprizKabine Değişikliği
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