Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Son Dakika
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Trabzon'da örtü yangını
Son Dakika
Trabzon'da örtü yangını
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika
Av tüfeğiyle kendini vuran genç...
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80
Son Dakika
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80

KKTC'de oy verme işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  8. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor. Seçimde 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak ve 4’ü partili, 7’si bağımsız 11 aday yarışacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:34
0 Okunma
KKTC'de oy verme işlemi başladı

KKTC’de ilk oy kullanma işlemi sabah 08.00’de Lefkoşa Mahkemeler’de yapıldı. Oy kullanma sırasında, koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralları uygulandı. 

Seçimde 7’si bağımsız 11 aday yarışacak. Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarışıyor. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı olarak yarışa katılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCSeçimOySandıkSeçmenCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sert tepki
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sert tepki
Azerbaycan'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a darbe
Azerbaycan'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a darbe
Dağlık Karabağ'da ateşkes için anlaşıldı
Dağlık Karabağ'da ateşkes için anlaşıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans