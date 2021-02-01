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KKTC’de Rus masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve  Kovid-19 testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:09
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KKTC’de Rus masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs vakasındaki artış sürüyor.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve  Kovid-19 testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi. ​İsmi açıklanmayan masöz kadının Kovid-19 olduğunu öğrendikten sonra Sağlık Bakanlığı’na temaslılarını bildirdiği ve 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi.

EN FAZLA VAKA GİRNE BÖLGESİNDE

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan KKTC Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Sağlık Bakanlığı temaslıları topladı. Net olmamak kaydıyla bize söylenen rakam 20 ila 30 arasındadır. Alsancak’ta bizler zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta sayımız artıyor. İstatistiklerden gördüğünüzde 380 hastanın büyük çoğunluğu Girne bölgesinden” diye konuştu

KKTC'DE SON DURUM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüsü salgının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 325'e yükseldiğini açıkladı.Öte yandan KKTC'de koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında 28 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüsPandemiCovid19MasözRusRusya
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