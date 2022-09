Kraliçe’nin ölümünün ardından dünya liderleri taziye mesajlarını paylaştı

İNGİLTERE - Buckingham Sarayı’nın Kraliçe 2. Elizabeth’in Balmoral’da hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu birçok dünya liderli ve diplomat 96 yaşında vefat eden Kraliçe için taziye mesajlarını paylaştı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe’nin ölüm haberinin ardından paylaştığı mesajında “Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Kraliçe için ‘iyi kalpli’ ifadelerini kullanarak, “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth, 70 yılı aşkın bir süredir İngiliz ulusunun sürekliliğini ve birliğini şekillendirdi. Onu Fransa'nın bir dostu, ülkesi ve yaşadığı asır üzerinde kalıcı izler bırakan iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum” dedi.





TRUDEAU: DEFALARCA KANADA’NIN MODERN TARİHİNE DAMGASINI VURDU





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kraliçe’nin defalarca Kanada’nın modern tarihine damgasını vurduğunu, 70 yıl ve 23 kraliyet turu boyunca tarihi dönüm noktalarında Kanada’da bulunduğunu belirterek, ‘Kanada’ya dönerken ‘evde olmak güzel’ derdi. O gerçekten de burada evindeydi ve Kanadalılar onun sevgisine karşılık vermekten asla vazgeçmediler. Majesteleri, hayatını Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) ve halkının hizmetine adamaya yemin etti. Tüm Kanadalılar adına, bu yemini onurlandırdığı ve ömür boyu hizmet ettiği için Kraliçe II. Elizabeth'e teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günler, tüm Commonwealth vatandaşları için olduğu gibi Kanadalılar için de bir yas dönemi olacak ve hükümdarımızın ölümü münasebetiyle anma töreninin yapılacağı ulusal bir yas günü ile sona erecek” ifadelerini kullandı.





Trudeau ayrıca Kanada hükümeti adına, Kraliyet ailesi üyelerine en içten taziyelerini iletti.





BIDEN: MİRASI TARİH SAYFALARINDA GENİŞ YER BULACAK





ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden da Kraliçe’nin ölümünün ardından açıklamada bulundu. Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in Birleşik Krallık ve ABD arasındaki ittifakın temelini derinleştiren, eşsiz bir haysiyet ve istikrara sahip devlet kadını olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



“Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı. Bir çağı tanımladı. Kraliçe II. Elizabeth'e yönelik kalıcı bir hayranlık, Commonwealth'teki insanları birleştirdi. Tarih yazan saltanatının yetmiş yılı, benzeri görülmemiş bir insani ilerleme çağına ve insanlık onurunun zamanla gelişmesine tanıklık etti. İster genç bir prenses olarak onu radyoda Birleşik Krallık’ın çocuklarına konuşurken duysunlar ister taç giyme töreni için televizyonlarının başında toplansınlar ya da son Noel konuşmasını izlesinler, O, dünyanın her yerindeki insanların kişisel ve yakın bir bağ hissedebilecekleri ilk İngiliz hükümdarıydı. Ve Kraliçe de tüm hayatını onların hizmetine adadı. 73 yıl boyunca sevgili Prens Philip tarafından desteklenen Kraliçe II. Elizabeth, her zaman zarafetle, görevine sarsılmaz bir bağlılıkla ve örneğinin eşsiz gücüyle önderlik etti.”





Biden, Kraliçe ile ilk olarak 1982’de tanıştığını ve Kraliçe’nin 14 Amerikan başkanıyla görüştüğünü belirterek, “11 Eylül'den sonraki en karanlık günlerimizde ABD ile dayanışma içindeydi ve bize ‘Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir’ diye dokunaklı bir şekilde hatırlattı. Önümüzdeki yıllarda Kral ve Kral Eşi ile yakın bir dostluk sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Bugün, ABD’nin dört bir yanındaki insanların düşünceleri ve duaları, kederlerinde Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu halkıyla birlikte. Sadece Kraliçeleri için değil, aynı zamanda sevgili anneleri, büyükanneleri ve büyük büyükanneleri için de yas tutan kraliyet ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Mirası, İngiliz tarihinin sayfalarında ve dünyamızın hikayesinde büyük yer alacak” dedi.





ARDERN: YENİ KRAL YENİ ZELANDA’NIN YENİ BAŞKANI OLUR





Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de Yeni Zelandalıların Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, Kraliçe’yi sarsılmaz bir görev duygusuna sahip bir hükümdar olarak nitelendirdi. Ardern, “Kraliçe'nin vefatında Kraliyet ailesi üyelerine en derin sempatimizi sunmak için Yeni Zelanda'daki insanlar adına konuştuğumu biliyorum. Bizim için çok beğenilen ve saygı duyulan bir hükümdardı, onlara göre bir anne ve büyükanneydi. Kraliçe, onun ve hepimize olan bağlılığının mutlak bir kanıtı 70 yıllık rekor saltanatıyla çok sevilen ve takdir edilen bir hükümdardı. Olağanüstü biriydi” dedi.





Ayrıca Ardern, devlet anma töreni için hazırlık yapılacağını belirterek, “Yeni Zelanda'nın Majestelerinin cenaze törenindeki temsili kısa süre içinde onaylanacak. Majestelerinin ölümü nedeniyle bayraklar yarıya indirilecek. Yeni Kral, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü üzerine hemen Yeni Zelanda'nın yeni Devlet Başkanı olur” ifadelerini kullandı.





ZELENSKİ: DÜŞÜNCELERİMİZ VE DUALARIMIZ SİZİNLE





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Kraliçe’nin ölümüyle ilgili açıklamada bulundu. Zelenski, ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Tüm Avrupa ve dünya için büyük bir kayıp. Ukrayna halkı adına, Kraliyet ailesine, tüm Birleşik Krallık'a ve İngiliz Milletler Topluluğu'na başsağlığı diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle” dedi.





GUTERRES: BM İÇİN İYİ BİR ARKADAŞTI





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kraliçe’nin vefatı nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatına derinden üzüldüm. BM için iyi bir arkadaştı ve onlarca yıllık değişim boyunca güven verici bir varlıktı. Onun sarsılmaz, ömür boyu bağlılığı uzun süre hatırlanacak” ifadelerini kullandı.





LEYEN: DERİN DÖNÜŞÜMLERE TANIK OLDU





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dünyanın en uzun süre hizmet veren devlet başkanı ve dünya çapında en saygın kişiliklerden biriydi. Kraliyet ailesine ve İngiliz halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Avrupa'da ve ötesinde savaşa ve uzlaşmaya, gezegenimizin ve toplumlarımızın derin dönüşümlerine tanık oldu. O, bu değişimler boyunca bir süreklilik işaretiydi ve birçok kişiye güç veren bir sakinlik ve özveri göstermekten asla vazgeçmedi. Huzur içinde yatsın” ifadelerine yer verdi.





BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ





Ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada Kraliçe’nin anısına bayrakların yarıya indirildiği belirtildi. Açıklamada, “Biz onun yasını tutarken Avrupa Birliği ailesinin, onun yasını tutan ve onu hatırlayan herkesin yanındadır” denildi.





MICHEL: ONUN MİRASINI SÜRDÜRMEK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ





Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise “Hepimiz Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının yasını tutarken, onun saltanatını da düşünüyoruz. Soğuk Savaş'ın çalkantılı yıllarından 21. yüzyılın küreselleşmiş dönemine kadar Avrupa ve dünya tarihinde sadece birkaç kişi gibi bir miras bıraktı. Bir keresinde şöyle demişti: Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir. Dünya çapında pek çok kişi tarafından saygı duyuldu ve içtenlikle sevildi. Düşüncelerimiz her şeyden önce Kral ve Kraliyet ailesi, Birleşik Krallık halkı ve Commonwealth ile birliktedir. Onun mirasını sürdürmek için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.





STOLTENBERG: 70 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR ÖZVERİLİ LİDERLİĞİN ÖRNEKLERİNİ OLUŞTURDU





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Kraliçe’nin ölümünün ardından taziye mesajı paylaştı. Stoltenberg, “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet ailesine, NATO müttefiklerimiz Birleşik Krallık ve Kanada'ya ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.





Stoltenberg ayrıca, NATO genel merkezinde bayrakların yarıya indirildiğini belirtti.