Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.400,16
ALTIN
1.000,23
DOLAR
18,26
STERLİN
21,12
EURO
18,27
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Flaş Haber
Muğla’da orman yangını
Kapat

Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:24
Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı

İNGİLTERE - Flightradar24, Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşun tüm zamanların 'uçuş takip rekoru' kırdığını duyurdu. Uçuş, 5 milyon kişi tarafından takip edildi.

Flightradar24 sitesi açıklamasında, “Kraliçe II. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı. 5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti” denildi.

Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube’dan canlı takip etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kraliçenin Son Hava YolculuğuTüm Zamanların Uçuş Takip Rekoru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
Zelenski, Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum’u ziyaret etti
Zelenski, Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum’u ziyaret etti
ABD, 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail’e iade etti
ABD, 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail’e iade etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans