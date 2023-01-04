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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Bakan Dönmez'i kabul etti

04 Ocak 2023 Çarşamba 16:43
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Bakan Dönmez'i kabul etti

KUZEY MAKEDONYA - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

Bakan Dönmez, dün Bulgaristan ile imzalanan doğal gaz alanındaki iş birliği anlaşmasının ardından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulundu. Dönmez ve beraberindeki heyet ‘Villa Vodno’ Cumhurbaşkanlığı rezidansında Pendarovski tarafından karşılandı. Dönmez'e görüşmesinde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de eşlik etti.

Basına kapalı geçen görüşmede, enerji alanındaki iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı PendarovskiBakan Dönmez
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