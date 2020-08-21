Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.342
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6067
EURO
8.6176
Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı
Son Dakika
Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar...
Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak
Son Dakika
Bakan Koca: Bu gelişme, salgına...
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YÖK, 'transkript belgesi'ni e-Devlet'e taşıyacak
Son Dakika
YÖK, 'transkript belgesi'ni e-Devlet'e taşıyacak

Libya'da ateşkes ilan edildi

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ağustos 2020 Cuma 14:17
0 Okunma
Libya'da ateşkes ilan edildi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz el-Sarrac, ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Sarrac, ateşkes için Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılış bölgeler olması gerektiğini ifade etti.

Libya’nın BM nezdindeki resmi temsilcisi UMH’nin Başbakanı Fayiz el-Sarrac, tüm UMH güçlerine ülke topraklarında askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Ateşkesin fiili hale gelmesi için de Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini belirtti. Sarrac, “Ateşkesin nihai amacı, Libya topraklarında tam egemenliği yeniden sağlamak, yabancı güçleri ve paralı askerlerin çıkışını sağlamaktır” dedi. Öte yandan Başbakan Sarrac, Mart ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için çağrı yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaUHMBaşkanFayiz ElSarracAteşkes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İngiliz basınından Macron eleştirisi
İngiliz basınından Macron eleştirisi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim