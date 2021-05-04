Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1421
ALTIN
474.701
DOLAR
8.2636
STERLİN
11.4686
EURO
9.9613
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
38 akademik personel alınacak 
38 akademik personel alınacak 
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...

Meksika'da üst geçit faciası: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko’da demir yollarının bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mayıs 2021 Salı 09:16
0 Okunma
Meksika'da üst geçit faciası: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika’nın başkenti Meksiko’da üst geçit faciası yaşandı. Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle birlikte tren raydan çıktı. Meksika İtfaiye Departmanı yerel medyaya verdiği açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

“YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR”

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaKöprüüst GeçitçökmeKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsviçre’de 'evsizlerden kurtulma' planına tepki yağdı
İsviçre’de 'evsizlerden kurtulma' planına tepki yağdı
Kırgızistan ve Tacikistan sınırdan askerlerini çekti
Kırgızistan ve Tacikistan sınırdan askerlerini çekti
Kuzey Kore’den ABD'ye sert uyarı: Saldırgan tutuma yanıt veririz
Kuzey Kore’den ABD'ye sert uyarı: Saldırgan tutuma yanıt veririz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans