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Moskova yönetiminden Kiev ve NATO'ya çağrı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Nisan 2021 Çarşamba 10:29
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Moskova yönetiminden Kiev ve NATO'ya çağrı

Moskova yönetimi, Kiev ve NATO’yu Donbass’ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaNATOMoskovaKievDonbass
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