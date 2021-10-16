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NASA, Lucy uzay aracını fırlattı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden Atlas V 401 roketiyle, Jüpiter’in çevresindeki ‘Trojan (Truva) Asteriotleri’ni incelemek üzere ‘Lucy’ uzay aracını fırlattı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
16 Ekim 2021 Cumartesi 14:31
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NASA, Lucy uzay aracını fırlattı

ABD, (DHA

NASA’dan yapılan açılamada, Lucy’nin, ‘Trojan Asteroitleri’ni incelemek üzere gönderilen ilk uzay görevi olacağı ifade edildi. Açıklamada, “Trojanlar, Güneş’ten Jüpiter ile aynı uzaklıkta, gaz devi Jüpiter’in ‘önünde’ ve ‘arkasında’ Güneş’in yörüngesinde dönen dış Güneş Sistemi asteroitleridir. Gaz devi normalde çevresindeki tüm asteroitleri dağıtacak kadar büyüktür, ancak Güneş ve Jüpiter'in birleşik çekimsel etkileri nedeniyle, bu Trojan asteroitleri sabit yörüngelerde (Lagrange Noktaları olarak bilinen yerin etrafında) milyarlarca yıldır kapana kısılmışlardır. Bu Trojanlar, erken Güneş Sistemimizin kalıntılarının benzersiz, daha önce hiç keşfedilmemiş bir örneğini sağlar” denildi. Ayrıca, bu asteroitlerin, güneş sisteminin tarihini deşifre etmek adına hayati ipuçları taşıdığı belirtildi.

LUCY GÖREVİ ADINI NERDEN ALIYOR?

12 yıl sürecek görevin adını, Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 24 Kasım 1974'te Etiyopya'da bulunan erken bir insansı fosilleşmiş iskeletinden aldığı ifade edilirken, söz konusu iskeletin de ismini The Beatles’ın ünlü ‘Lucy in the Sky With Diamonds’ şarkısından aldığı belirtildi. Açıklamada, Lucy fosilinin insanlığa dair ‘benzersiz’ bilgiler sağlaması gibi Lucy görevinin de gezegenlerin kökeni ve Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkındaki bilgileri ‘kökten değiştirmeyi’ vaat ettiği ifade edildi.

DHA

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