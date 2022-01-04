NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak’ta Ukrayna Krizi’ni görüşmek üzere toplanıyor

BELÇİKA - NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Dışişleri Bakanları düzeyinde 'olağanüstü sanal bir toplantı' yapacağı duyuruldu. Toplantı konusunun Rusya'nın, Ukrayna ve çevresine askeri yığınak yapması ve daha geniş Avrupa güvenlik sorunları olduğu ifade edildi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 7 Ocak Cuma günü yapılacak sanal toplantıyla ilgili bugün Belçika yerel saatiyle 16.00 civarında açıklama yapacağı belirtildi. Ukrayna Krizi’nin görüşüleceği toplantıya Genel Sekreter Stoltenberg’in başkanlık edeceği ifade edilirken toplantı sonrasında Stoltenberg’in basın açıklaması yapacağı belirtildi.