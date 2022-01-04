Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,969.28
ALTIN
770.43
DOLAR
13.32
STERLİN
17.99
EURO
15.05
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel...
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...

NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak’ta Ukrayna Krizi’ni görüşmek üzere toplanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 15:06
0 Okunma
NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak’ta Ukrayna Krizi’ni görüşmek üzere toplanıyor

BELÇİKA - NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Dışişleri Bakanları düzeyinde 'olağanüstü sanal bir toplantı' yapacağı duyuruldu. Toplantı konusunun Rusya'nın, Ukrayna ve çevresine askeri yığınak yapması ve daha geniş Avrupa güvenlik sorunları olduğu ifade edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 7 Ocak Cuma günü yapılacak sanal toplantıyla ilgili bugün Belçika yerel saatiyle 16.00 civarında açıklama yapacağı belirtildi. Ukrayna Krizi’nin görüşüleceği toplantıya Genel Sekreter Stoltenberg’in başkanlık edeceği ifade edilirken toplantı sonrasında Stoltenberg’in basın açıklaması yapacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Dışişleri Bakanları7 OcakUkrayna Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans