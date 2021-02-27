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New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak

ABD’nin ünlü gazetesi New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda direkt olarak cezalandırmayacağını duyurdu. Haberde, Biden’ın Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 09:43
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New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (ODNI), gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin raporda, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 'emri olduğu' ifade edilmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden’ın Prens Selman’ı 'direkt olarak' cezalandırmayacağı belirtildi. ABD’nin ünlü New York Times gazetesindeki haberde, Biden’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı cezalandırmayı düşünmediği, Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi. Biden’ın söz konusu kararının, insan hakları topluluklarını ve kendi parti üyelerini de derin hayal kırıklığına uğratacağı aktarıldı.

RAPORDA, MUHAMMED BİN SELMAN’IN İZNİ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ

ABD’de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın izni olmadan cinayetin gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "2017'den beri Veliaht Prens’in (Muhammed bin Selman) Krallığın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip olduğu düşünülürse, Suudi yetkililerin Veliaht Prens'in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalleri oldukça düşüktür" denildi.

"KAŞIKÇI’YI KRALLIĞA KARŞI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORDU"

Raporda, Muhammed bin Selman’ın, Cemal Kaşıkçı’yı Krallığa karşı bir tehdit olarak gördüğü ve gerektiği takdirde Kaşıkçı’yı 'susturmak' için şiddet önlemlerini kullanmayı desteklediği öne sürüldü. Raporu hazırlayan kişilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesinde rolü olduğu konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDJoe BidenSuudi ArabistanPrens SelmanCemal Kaşıkçı
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