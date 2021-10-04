Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1402.57
ALTIN
499.92
DOLAR
8.8741
STERLİN
12.0479
EURO
10.3134
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik...
Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor
Bafra Belediyesi Memur Alımı...
Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak
Final Üniversitesi, öğretim elemanı...

Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian’a verildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 12:51
0 Okunma
Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian’a verildi

İSVEÇ - 2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian’a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.  

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsü’ndeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yaparak 2021 yılının ilk ödülü olan Psikoloji veya Tıp dalında ödül sahibini belirledi. Buna göre David Julius ile Ardem Patapoutian, ‘sıcaklık ve dokunma reseptörlerini’ keşfettikleri için Nobel Ödülü’nü aldı.  

Psikoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo’da yapılması bekleniyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nobel Psikoloji Veya Tıp ÖdülüDavid JuliusArdem Patapoutian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Nobel Ödülü kurumu, Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesini paylaştı
Nobel Ödülü kurumu, Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesini paylaştı
Mali’de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Mali’de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans