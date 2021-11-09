Pandemi döneminde 25 bin tondan fazla plastik, okyanuslara atıldı

ÇİN - Çin’deki Nankin Üniversitesi’nin Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacılar, Covid-19 salgını döneminde 25 bin tondan fazla plastiğin okyanuslara atıldığını duyurdu. Bu plastik atıkların büyük çoğunluğunun ise insanların virüsten korunmak için edindiği tek kullanımlık ürünlerden oluştuğu ifade edildi.



Araştırmacıların yayınladığı, ‘Covid-19'un neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi’ başlıklı makalede, Covid-19 salgınında tek kullanımlık plastik ürünlere olan talebin atmasının, halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorununu daha da artırdığı belirtildi. Araştırma kapsamında, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiği; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığı ifade edildi.



“ATIKLARIN İŞLENMESİ, ARTAN TALEBİ KARŞILAMIYOR”



Plastik atıkların işlenmesinin özellikle Covid-19 salgını döneminde plastik ürünlere artan talebi karşılamadığı ifade edilen makalede, “Ne yazık ki, plastik atıkların işlenmesi, plastik ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor” denildi. Bir milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldığı ifade edilen makalede, “Örneğin, yakın tarihli bir rapor, 2020'de okyanuslara 1,56 milyon yüz maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar, potansiyel Covid-19 plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Covid-19 atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlerine neden olduğu bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



KİRLİLİĞİN UZUN SÜRELİ ETKİSİ DE HESAPLANDI



Ayrıca, makalede Covid-19 ile bağlantılı plastik atıkların yüzyılın sonuna kadar deniz ekosistemine vereceği zarar da vurgulandı. Araştırmacılar, “Küresel okyanusta pandemi ile ilişkili atık salınımının uzun süreli bir etkisini de bulduk. Bu yüzyılın sonunda, pandemi ile ilişkili neredeyse tüm plastiklerin ya deniz yatağına ve sahillere ulaşacağı, potansiyel olarak bentik ekosistemlere zarar vereceği öngörülüyor” dedi.