Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 40
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1092
ALTIN
463.620
DOLAR
7.4750
STERLİN
9.7179
EURO
8.7942
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Rize'de doğada termal suyla fizik...
Koronavirüs nedeniyle Kaş'ta ev kiraları uçtu
Koronavirüs nedeniyle Kaş'ta ev kiraları...
Uçak sınıf
Son Dakika
Uçak sınıf
Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde
Son Dakika
Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde

Pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Çin’de 3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:43
0 Okunma
Pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

ÇİNSalgının ortaya çıktığı Çin'in başkenti Pekin'de salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu. 

Salgının ortaya çıktığı Çin’de hayat fazlasıyla normale döndü. Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda (Great Hall of the People) düzenlenen toplantıda pandemiyle mücadelede başarı gösteren kişilere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından madalya verildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı toplantıdaki katılımcılar arasındaki fiziksel mesafe olmaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öte yandan kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen toplantıdaki fotoğraflar Avrupa'da yeni bir tartışma yarattı. Ziyaretçilerin etkinlikteki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Mesafe Hiçe SayıldıÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi
Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi
Trump: Gerekirse kendi paramı harcarım
Trump: Gerekirse kendi paramı harcarım
Zakharova’dan Navalni açıklaması
Zakharova’dan Navalni açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans