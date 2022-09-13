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Papa Francis, Kazakistan’da

13 Eylül 2022 Salı 16:01
Papa Francis, Kazakistan’da

KAZAKİSTAN - Katoliklerin dini lideri Papa Francis, 3 günlük resmi ziyaret çerçevesinde bugün Kazakistan’a geldi. 7. Dünya ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'ne de katılacak olan Papa Francis, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev tarafından karşılandı.

Papa Francis 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Kazakistan’a geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev tarafından karşılanan Papa Francis’in, ziyareti boyunca Orta Asya’daki dini liderle bir araya geleceği ifade edildi. Papa’nın bugünkü programında Cumhurbaşkanı Tokayev’e nezaket ziyareti yapacağı kaydedildi. Papa, ayrıca Kazakistan’da düzenlenen 7. Dünya ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'ne de katılacak ve temaslarda bulunacak.

Papa Francis, yarın Nur-Sultan'daki ‘Expo Grounds’ta Katolikler için düzenlenecek Kutsal Ayine katılacağı Perşembe sabahı Daimi Yardım Meryem Ana Katedrali'nde piskoposlar, din adamları ve ülkedeki Katoliklerle bir araya geleceği ifade edildi. Katolikler, yüzde 70'i Müslüman ve yüzde 25'i Hristiyan, çoğunlukla Rus Ortodoks olan 19 milyonluk Kazakistan nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Papa FrancisKazakistan
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