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Papa Francis: Savaş bir şekilde kışkırtıldı ve arkasındaki dramı görmüyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2022 Çarşamba 15:09
Papa Francis: Savaş bir şekilde kışkırtıldı ve arkasındaki dramı görmüyoruz

İTALYA - Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis, geçen ay dini bir medya organına verdiği röportajda Ukrayna’daki savaşa dair açıklamalar yaptı. La Civiltà Cattolica medya organı tarafından dün yayınlanan röportajda Papa Francis, soyut anlamda ‘iyi ve kötünün’ olmadığını belirterek ismini vermediği bir devlet adamıyla ‘NATO’nun Rusya’yı bir şekilde kışkırttığını’ içeren bir görüşmesini anlattı.  

Papa Francis, Rusların cepheye paralı askerleri gönderdiğini ve bu askerlerin yaptığı gaddarlığın görüldüğünü belirterek “Sadece bunu görüyoruz ki bu (gaddarlık) korkunçtur ve belki de bir şekilde kışkırtılmış ya da önlenmemiş olan bu savaşın arkasında gelişen tüm dramı görmüyoruz” dedi.

‘İYİ VE KÖTÜYE İNDİRGEMEYE KARŞIYIM’

Papa Francis, kendisine açıklamalarından dolayı ‘Putin yanlısı’ denmesinin basit ve yanlış olacağını ifade ederek “Çok karmaşık olan kökler ve çıkarlar hakkında düşünmeden, karmaşıklığı iyi ve kötü arasındaki ayrıma indirgemeye karşıyım” dedi.

RUSYA HESAPLAMA HATASI YAPTI

Rusya’nın savaşın bir haftada biteceğini düşünerek yanlış hesaplama yaptığını vurgulayan Papa Francis, ayrıca Rusya’nın karşısında cesur ve hayatta kalma mücadelesi veren bir halk bulduğunu ifade etti. Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile 40 dakikalık bir görüşme yaptığını, görüşmede kendilerinin din adamı olarak devletlere değil insanlara hizmet ettiklerini belirttiğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Papa FrancisSavaş
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