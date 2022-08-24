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Papua Yeni Gine’ye ‘Kahve Bakanı’ atandı

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:12
Papua Yeni Gine’ye ‘Kahve Bakanı’ atandı

Papua Yeni Gine’de seçimi tekrar kazanan Başbakan James Marape, dün 33 üyeli kabinesini açıkladı. Kabinede Kahve Bakanı da yer aldı. Marape, “Bakan Kuli'nin odak noktası kahve, kahve ve kahve olacak” ifadelerinde bulundu.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, hükümetin tarım sektörlerini genişletmek ve geliştirmek istediğini belirterek “Tarım, hükümetin bu ülkenin nüfusu açısından en büyük etkiye sahip olabileceği yerdir, çünkü insanlarımızın büyük kısmı çiftçilikten geçiniyor” dedi. Marape, ülke tarımının yüzde 85’ini kapsayan kahve üretimi için Bakan Joe Kuli’yi ‘Kahve Bakanı’ olarak atadığını duyurdu.

“ÜLKENİN DİĞER BÖLGELERİNDEKİ KAHVELERİ DE İÇMEK İSTİYORUM”

Başbakan Marape, daha fazla ihracat geliri sağlamak için kahve endüstrisinin canlandırılması gerektiğini vurgulayarak “Bakan Kuli'nin odak noktası kahve, kahve ve kahve olacak. Goroka, Mt. Hagen, Lae ve ülkenin diğer bölgelerinde yapılan kahveleri içmek istiyorum. Dünyanın kazançlı pazarlarına ihraç edilmek üzere daha fazla kahve yetiştirildiğini görmek istiyorum” dedi.

Nüfusu 2020 itibariyle yaklaşık 9 milyon olan Papua Yeni Gine’de nüfusun yaklaşık dörtte biri olan 2 milyona yakın insan geçimini kahve tarımından yapıyor. Kahve, tüm tarım ihracatının yüzde 27'sini ve ülkenin GSYİH'nin yüzde 6'sını oluşturan palmiye yağından sonra ülkenin en büyük ikinci tarımsal ürünü olarak biliniyor. Başbakan Marape, Kahve Bakanı’nın yanı sıra Francis Maneke’yi de Palmiye Yağı Bakanı olarak atadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Papua Yeni GineKahve Bakanı
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