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Paris'te Emniyet Müdürlüğü, grevdeki çöp toplayıcılarını zorla çalıştırmaya başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü, kentte oluşan binlerce tonluk çöp yığınının halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle grevdeki temizlik işçilerini zorla çalıştırmaya başladı.

17 Mart 2023 Cuma 14:00
Paris'te Emniyet Müdürlüğü, grevdeki çöp toplayıcılarını zorla çalıştırmaya başladı
Ankara

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız Radyosu RTL'de yaptığı açıklamada, çöp yığınlarını temizlemek için Paris Belediyesinin harekete geçmemesi üzerine Emniyet Müdürü'ne grevdeki işçilerin bir kısmı için "zorla işe başlatma" prosedürünü uygulaması talimatını verdiğini duyurdu.

Darmanin, prosedürün sabahtan itibaren uygulamaya konulduğunu ve emniyetin seçtiği kişilerin çöpleri kaldırmaya başladığını söyledi.

"Paris'teki çöpçülerin grevlerine saygı duyuyorum ama kabul edilemez olan sağlığa aykırılıktır." diyen Darmanin, Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 4 bin temizlik görevlisinin listesini adresleriyle emniyete ilettiğini aktardı.

Fransa'da "zorla işe başlatma" prosedürü kapsamında kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda çalışanların bir kısmı işe dönmeye zorlanabiliyor. Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabiliyor.

Temizlik işçileri, tartışmalı emeklilik reformuna karşı

Hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği ve ülke genelinde ocak ayından bu yana 8 kez kitlesel greve neden olan reforma karşı Paris'te temizlik işçileri, bu ay başında greve gitti.

Temizlik işçileri, mesleklerinin "ağır olduğunu" ve reform geçtiği takdirde birçoğunun planlanan emeklilik yaşına varmadan hayatını kaybetmiş olacağını ifade ediyor.

Hükümet ise Paris sokaklarında oluşan çöp yığınlarından belediyeyi sorumlu tutmuştu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, kentte oluşan binlerce tonluk çöp yığınına atıfta bulunarak, "Aydınlığın şehri (Paris) çöp dağları altında can çekişiyor." ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de müdahale etmesi konusunda Paris Belediyesini uyarmış, aksi takdirde devreye gireceğini açıklamıştı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, İçişleri Bakanı Darmanin'in talebiyle belediyeye ihtarname göndermişti.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise temizlik işçilerinin ilave iki yıl daha çalışmayı istememe haklarının olduğunu savunmuş ve Bakan Darmanin'in talebini yerine getirmeyeceklerini ifade etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ParisGrevZorla çalıştırma
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