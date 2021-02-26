Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu

ABD - ABD ordusunda artan cinsel vakalara ilişkin Pentagon’dan açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129’a düştüğünü açıkladı. Pentagon’dan yapılan açıklamada, düşüş nedeninin kovid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınmasından kaynaklandığı ifade edildi. Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.