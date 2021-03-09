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Pfizer BioNTech aşısının Brezilya mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklandı

Pfizer BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşısının, Brezilya'da Kovid-19 varyantlarına karşı koruma sağladığı ortaya çıktı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mart 2021 Salı 15:46
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Pfizer BioNTech aşısının Brezilya mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklandı

ABD - Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınınından kurtulmak için milyonlarca insan aşılanıyor. Virüs ise hayatta kalmak için sürekli şekil değiştiriyor. Aşılar da bu değişime uygun şekilde güncellenme yarışı içine girerken, İngiltere'den müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, Güney Amerika'da ortaya çıktığından itibaren diğer koronavirüs türlerinden daha hızlı yayıldığı tespit edilen P.1 (Brezilya) mutasyonuna karşı Pfizer BioNTech aşısının etkili olduğu açıklandı.
 

TEST VİRÜSÜ ANTİKORDA NÖTRALİZE EDİLDİ

Özel sektör iki tıp şirketinden ve Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir versiyonu üretti. Pfizer aşısı olan kişilerden alınan kan örneklerinde, laboratuvar ortamında üretilen virüs test edildi. Başak proteini, virüsün insan hücrelerine girmek için kullanılan kısm olarak bilinirken, aşıların çoğu virüsün bu yönünü hedef alıyor. New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, bilim insanlarının kandaki antikorların test virüsünü nötralize edebildiğini keşfettiği aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pfizer BioNTechBrezilya Mutasyonuna Karşı Etkili
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