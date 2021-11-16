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Polonya-Belarus sınırına sığınmacı akını sürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 12:22
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Polonya-Belarus sınırına sığınmacı akını sürüyor

POLONYA - Polonya-Belarus sınırında sığınmacı krizi sürerken, Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus güçlerinin sığınmacıları Kuznica sınır kapısına yönlendirdiğini belirtti.

Polonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sığınmacıların Kuznica sınır kapısına gelmeye devam ettiği ve bu sığınmacıların Belarus güvenlik güçleri tarafından yönlendirildiği iddia edildi. Açıklamada, “Belarus tarafından Kuznica'daki sınır kapısına giderek daha fazla göçmen grubu getiriliyor” denildi. Belarus Devlet Sınır Komitesi’nden yapılan açıklamada ise 2 bin 100 kadar sığınmacının krizden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediği belirtildi.

AB-BELARUS KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus’a yönelik yaptırımların genişletileceğini duyurdu. Borrell, “Yaptırımlar her zaman etkilidir çünkü insanları etkiler. Zenginliklerini ve hareket kapasitelerini etkilerler. Yeni bir yaptırım paketini onaylayacağız. Havayollarına, seyahat acentelerine ve sınırlarımızdaki bu yasadışı göçmen krizine dahil olan herkese tüm yaptırımları uygulamak için çerçeveyi genişleteceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaBelarus SınırSığınmacı
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