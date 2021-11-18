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Polonya-Belarus sınırında gerginlik

Polonya-Belarus sınırında sığınmacı krizi devam ederken, Polonya Sınır Muhafızları, sığınmacılara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Kasım 2021 Perşembe 11:26
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Polonya-Belarus sınırında gerginlik

Polonya Savunma Bakanlığı, Kuznica sınır kapısında güvenlik güçleri ve sığınmacılar arasında çıkan gerginliğe ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sığınmacıların Kuznica sınır kapısına saldırısı geri püskürtüldü. Saldırganlar, genellikle genç erkeklerdi” denildi. Öte yandan bakanlık, saldırıların Belarus güçlerinin ‘kontrolü altında’ gerçekleştirildiğini öne sürdü. Görüntülerde, sığınmacıların Polonya güvenlik güçlerine taş attığı, güvenlik güçlerinin ise TOMA’larla müdahale ettiği görüldü.

“BELARUS’UN PROPAGANDA OPERASYONU”

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, bu saldırıların ‘Belarus’un planladığı bir propaganda operasyonu olduğunu ifade ederek, “Bugünkü saldırıyı durdurdukları için askerlere teşekkür ederim. Sayenizde Polonya hala güvende. Şu anda sınırda görev yapan tüm askerler ödüllendirilecek. Size minnettarız. Belarus rejiminin planladığı bir propaganda operasyonuyla karşı karşıyayız. Bu durumu değerlendirirken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Büyük bir sorumluluk altına giren askerlerimize destek olalım” dedi.

“ÜYE DEVLETLERİN YANINDAYIZ”

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Litvanya Başbakanı İngrida Simonyte ile Polonya-Belarus sığınmacı krizini değerlendirdiğini ifade etti. Leyen, “Yaptırımlar ve sonraki adımlar konusunda mevcut durumu tartıştık. AB, sınır yönetimi konusunda ek destek sundu. Üye devletlerin yanındayız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaBelarusSınırGöçmenSığınmacıPolonyaBelarus
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