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Polonya, Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilme kararını memnuniyetle karşıladı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Alman hükümetinin Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi verme kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

06 Ocak 2023 Cuma 11:39
Polonya, Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilme kararını memnuniyetle karşıladı

VARŞOVA - Rau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verme kararını değerlendirdi.

Alman hükümetinin kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Rau, "Bu karar, geçen yıl kasımda formüle edilen Polonya önerisine uygundur. Rus saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da söz konusu kararı desteklediklerini ve bunun Polonya'nın güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Söz konusu Patriot sistemleri daha önce Polonya'ya önerilmiş ancak Varşova yönetimi bu sistemlerin Ukrayna'ya gönderilmesinin daha uygun olacağını belirtmişti.

Müzakereler ve yürütülen görüşmeler sonrasında sistemlerin Polonya'nın doğusuna yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak bugün Almanya'nın, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve Marder tipi zırhlı muharebe araçları vereceği açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Şansölye Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaPatriot SistemleriUkrayna
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