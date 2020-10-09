Putin, gerilime el attı

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Azerbaycan ve Ermenistan geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti. Kremlin’den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ’da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu” ifadesi yer aldı.