Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
487.484
DOLAR
7.9283
STERLİN
10.2888
EURO
9.3359
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Putin, gerilime el attı
Son Dakika
Putin, gerilime el attı
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...

Putin, gerilime el attı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:00
0 Okunma
Putin, gerilime el attı

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Azerbaycan ve Ermenistan geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti. Kremlin’den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ’da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu” ifadesi yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinAzarbeycanErmenistanSavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'a 46 yıl sonra girişler başladı
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'a 46 yıl sonra girişler başladı
Yunanistan ikinci stratejik limanını da elinden çıkarıyor
Yunanistan ikinci stratejik limanını da elinden çıkarıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans