Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1539
ALTIN
440.524
DOLAR
7.3945
STERLİN
10.1066
EURO
9.0020
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
Zabıta Memuru Alınacak
Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...

Rus siyasi ve askeri analiz uzmanı Ermenistan'ı tiye aldı

Rusya Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexander Khramchikhin, Ermenistan’ı “Azerbaycan savaştan sonra çok güçlendi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ı nasıl geçebileceğini hala anlamıyorum” sözleriyle tiye aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 14:17
0 Okunma
Rus siyasi ve askeri analiz uzmanı Ermenistan'ı tiye aldı

AZERBAYCANRusya Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexander Khramchikhin, Azerbaycan medyasına Karabağ savaşı sonrası bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Khramchikhin’in Azerbaycan ile ilgili açıklamaları Ermenistan’ı kızdırdı. Khramchikhin, Dağlık Karabağ’ın Aazerbaycan’a ait olduğunu Ermenistan’ın bunu artık kabul etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bakü, hukuken Azerbaycan'a ait olan Karabağ'ın dönüşünü 26 yıldır bekledi. Ermenistan'da bu bölgeleri kendilerine ait görüyor. Bu nedenle, siyasi açıdan, Erivan'ın intikam tarzı açıklamaları sürpriz olmamalı” diye konuştu.
 

“BAKÜ ERİVAN’DAN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÜSTÜN”

Khramchikhin, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Ona göre, askeri unsur olarak Ermenistan'ın hedeflerine ulaşması için Azerbaycan'dan daha güçlü olması gerekiyor. Ama bunu nasıl başaracağımı bilmiyorum. Bana göre bu gerçekçi değil çünkü. Azerbaycan Ermenistan'dan daha fazla kaynağa ve daha güçlü bir ekonomik duruma sahip. Bakü askeri olarak da Erivan'dan önemli ölçüde üstün. En önemlisi, savaşın bir sonucu olarak Azerbaycan eskisinden daha güçlü hale geldi. Bu nedenle Ermenistan'ın Azerbaycan'ı nasıl geçebileceğini anlamıyorum.”

Öte yandan, Dağlık Karabağ'da iki taraftan binlerce kişinin öldüğü altı hafta süren savaşın ardından 9 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından bir anlaşma imzalanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Siyasi Ve Askeri Analiz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexander KhramchikhinErmenistanAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek
Toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek
Dr. Fauci, Biden yönetimindeki ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi
Dr. Fauci, Biden yönetimindeki ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans