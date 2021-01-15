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Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ocak 2021 Cuma 16:05
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Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor

RUSYA - Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını duyurdu.Kritik açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan geçen yıl çekildiği ifade edildi. Washington yönetiminin anlaşmadan çekilmekle çıkar dengesini bozduğu ve anlaşmaya zarar verdiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın anlaşmanın varlığının sürdürülmesiyle ilgili önerilerde bulunduğu kaydedildi. ABD, Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.Rusya ve ABD, Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Açık Semalar Anlaşmasıçekilme Süreci
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