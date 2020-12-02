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Rusya'da aşı uygulaması başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
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Rusya'da aşı uygulaması başlıyor

RUSYA - Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor. Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı. Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı. Aşıya ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusyada Aşı Uygulaması Başlıyor
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