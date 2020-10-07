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Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'da çatışan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu. Putin, Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip olmadığını ifade ederek, "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:18
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Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyası aracılığı ile yaptığı çağrıda, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşananları bir 'trajedi' olarak nitelendirerek, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu.


RUSYA ERMENİSTAN'I KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİL


Öte yandan Azerbaycan topraklarını işgal ederken Rusya’nın desteğini alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan karşısında yardım alabilme umudu tükendi. Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Lideri PutinErmenistanAteşkesAzerbaycan
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