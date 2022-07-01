Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.443,58
ALTIN
970,53
DOLAR
16,77
STERLİN
20,13
EURO
17,40
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Rusya, Odesa’yı füzelerle vurdu: Toplamda 18 kişi hayatını kaybetti

01 Temmuz 2022 Cuma 15:00
Rusya, Odesa’yı füzelerle vurdu: Toplamda 18 kişi hayatını kaybetti

UKRAYNA - Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’nın liman kenti Odesa’ya füze saldırıları düzenledi. Saldırıda, 2’si çocuk olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bölge Valisi Maksym Marchenko tarafından yapılan açıklamada;

“Odesa bölgesinin Belgorod-Dniester ilçesinde Karadeniz'den Tu-22 stratejik uçaklarının gece füze saldırısı sonucu üç X-22 füzesi, bir apartman ve bir rekreasyon (dinlenme tesisi) merkezini vurdu. Sabah 9 itibariyle 2'si çocuk 18 ölü tespit edildi, 4'ü çocuk ve biri hamile 31 kişi hastaneye kaldırıldı. 3'ü çocuk 8 kişi enkazdan kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaOdesaFüze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden: Türkiye’ye F16’ları satmalıyız
Biden: Türkiye’ye F16’ları satmalıyız
Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katıldı
Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin yapılacağı yere geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin yapılacağı yere geldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans