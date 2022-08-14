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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, ABD’den aldığı HIMARS füze sistemleriyle Herson kentinin doğusundaki Kakhovka’da bulunan hidroelektrik santralini vurduğunu duyurdu.

14 Ağustos 2022 Pazar 12:06
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “12 Ağustos 2022'de Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS’larla bombardımanı sonucunda Kakhovka’da hidroelektrik santrali vuruldu. Santralin 6 türbininden 3’ü kapatıldı. ️Elektrik üretim ve su tahliye sistemlerindeki kesintiler, enerji sistemini bozabilir ve Zaporijya nükleer reaktörlerinin soğumasını olumsuz etkileyebilir. Bu sadece Ukrayna kontrolü altındaki bölge de dahil olmak üzere elektrik arzını kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı zamanda bölgede bir çevre felaketine de yol açabilir” denildi.

'ZAPORİJYA BİLİNMEZLİĞİ'

Geçen hafta Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bulunan ve Avrupa’nın en büyüğü olarak kabul edilen nükleer santral, saldırı sonucu hasar gördü. Saldırnın ardından Ukrayna Rusya’yı, Rusya ise Ukrayna’yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafel Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, hem Ukrayna hem de Rusya’nın IAEA ile iş birliği yapmasını talep etti. Grossi, bağımsız bir değerlendirme yapılması için bölgeye ekip gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıRusyaUkraynaSavaşHidroelektrik SantraliHIMARS FüzesiFüze
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