Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ocak'ta toplu aşılamaya geçilmesi talimatını vermişti. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, yaklaşık 2,1 milyon koronavirüs aşı dozunun, Ocak ayında dağıtımının yapılacağını açıklamıştı. Bugün, Rusya'da toplu koronavirüs aşılama kampanyası başladığı açıklandı.

Şu ana kadar Rusya'da iki koronavirüs aşısı tescil edildi. Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’ koronavirüs aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ‘EpiVacCorona’ koronavirüs aşısı isteğe göre Ruslara uygulanacak.