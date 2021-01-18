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Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya, bugün toplu koronavirüs aşı uygulamasına başlıyor. Aşı olmak isteyen Ruslar, Sputnik V ve EpiVacCorona olmak üzere iki aşı arasından seçim yapabilecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
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Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ocak'ta toplu aşılamaya geçilmesi talimatını vermişti. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, yaklaşık 2,1 milyon koronavirüs aşı dozunun, Ocak ayında dağıtımının yapılacağını açıklamıştı. Bugün, Rusya'da toplu koronavirüs aşılama kampanyası başladığı açıklandı. 

Şu ana kadar Rusya'da iki koronavirüs aşısı tescil edildi. Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’ koronavirüs aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ‘EpiVacCorona’ koronavirüs aşısı isteğe göre Ruslara uygulanacak.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsCovid19Aşı
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