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Şehit Astsubay Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’a getirildi.

02 Ekim 2022 Pazar 14:22
Şehit Astsubay Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi

ELAZIĞ,(DHA)

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi askeri uçakla memleketi Elazığ’a getirildi. Şehidin naaşı havalimanında Vali Ömer Toraman, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin yakınları ve il protokolü tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Kara yoluyla Kovancılar ilçesine götürülen Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
şehitAstsubayPençeKilitTeröristTaciz
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