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Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu

ABD senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania adayını belirlemek için yapılan ön seçim yarışında, Dr. Mehmet Öz ve rakibi David McCormick arasında yüzde 0,5 oranında oy farkı olduğu için oylar yeniden sayılmaya başlanmıştı. McCormick dün yaptığı açıklamayla senatörlük yarışından çekildiğini ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak Dr. Mehmet Öz’ü destekleyeceğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Haziran 2022 Cumartesi 13:45
Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu

ABD eski Başkanı Trump’ın da desteklediği kalp cerrahı ve ünlü televizyon programcısı Dr. Mehmet Öz’ün, Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adına Demokrat Parti Adayı John Fetterman’a karşı ABD Senatosu için yarışacağı kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti’nin iki adayı Öz ve McCormick, 17 Mayıs’ta karşı karşıya gelmiş, 1.3 milyondan fazla oy kullanılmış ancak iki aday arasındaki oy farkı çok az olduğu için eyaletin ‘otomatik yeniden sayım’ yasası devreye girerek oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Pennsylvania eyaletinde otomatik yeniden sayım yasası, iki aday arasında yüzde 0,5 veya daha az oy farkı olduğunda yürürlüğe girmektedir.

DESTEKLEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Oyların yeniden sayılması tamamlanmadan dün David McCormick, canlı yayında yaptığı açıklamayla çekildiği açıklandı. McCormick açıklamasında “Bugün Mehmet Öz'ü arayıp zaferinden dolayı tebrik ettim, Cumhuriyetçileri ve Pensilvanyalıları senato adaylığının arkasında birleştirmeye çalışmak için üzerime düşeni yapacağımı söyledim” dedi.

Dr. Mehmet Öz ise sosyal medya hesabından “David McCormick'ten nazik bir telefon aldım ve sonbahar seçimlerinde verdiği destek sözü için son derece müteşekkirim. Pennsylvania ve Amerika için daha parlak bir gelecek hedefini paylaşıyoruz” dedi. ABD Senatosu seçimleri 8 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDSenatoSenatörSeçimAdayMehmet Öz
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