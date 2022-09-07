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Solomon Adaları, Avustralya’nın genel seçimi finanse teklifini ‘uygunsuz’ buldu

07 Eylül 2022 Çarşamba 12:00
Solomon Adaları, Avustralya’nın genel seçimi finanse teklifini ‘uygunsuz’ buldu

SOLOMON ADALARI - Solomon Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, komşu ülke Avustralya’nın ülkedeki genel seçimleri finanse etme teklifinin zamanlamasını ‘uygunsuz’ bulduğunu duyurdu. Hükümet, teklifi parlamentoda görüşmeden basına yansıtan Avustralya'yı içişlerine doğrudan müdahale etmekle suçladı.

Solomon Adaları, ülkedeki genel seçimleri 7 ay erteleyen yasa tasarısını parlamentoda görüşürken Avustralya’nın genel seçimleri finanse etme teklifini basına yansıtmasını 'uygunsuz' bulduğunu açıkladı. Açıklamada “Avustralya Hükümeti tarafından kamuya açık medya duyurusunun zamanlaması, aslında Parlamento Üyelerinin 8 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak ikinci okuma sırasında bu Yasa Tasarısını nasıl oylayacaklarını etkilemek için bir stratejidir” denildi.

PARLAMENTOYA SUNULMADAN MEDYAYA DUYURULDU

Avustralya’nın teklifini parlamenter demokrasiye saldırı ve yabancı bir hükümetin içişlerine doğrudan müdahalesi olarak niteleyen Solomon Adaları, ikili ilişkilerin medya aracılığıyla yürütülmesini endişe verici bulduğunu vurguladı.

Solomon Adaları hükümeti, 1 Eylül’de Avustralya Dışişleri Bakanlığı’ndan genel seçimleri finanse etmek teklifini içeren bir mektup aldıklarını, Avustralya Dışişleri Bakanı’nın mektubun görüşülmek üzere parlamentoya sunulmadan önce konuyu medyaya taşıdığının altı çizildi.

ABD'nin müttefiki Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yakın komşusu Solomon Adaları, Pasifikte etkin olmak isteyen ABD liderliğindeki gruptan uzaklaşarak Çin ile yakınlaşmıştı. Ülke, Çin ile bir güvenlik anlaşması imzalayarak bağlarını sağlamlaştırmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Solomon AdalarıAvustralyaGenel Seçim
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