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Suudi Arabistan'dan Kabe açıklaması

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 6 aydan beri umre ziyaretlerine kapalı olan Kabe'nin 4 Ekim’de tekrar ibadete açılacağını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Eylül 2020 Çarşamba 12:39
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Suudi Arabistan'dan Kabe açıklaması

SUUDİ ARABİSTAN - Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim’den itibaren kademeli olarak başlatacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, umre ziyareti için ilk kademede sadece Suudi Arabistan’da yaşayanlara izin verecek. Günlük yalnızca 6 bin kişinin ziyaretine izin verileceği kaydedildi. Riyad yönetiminin duyurduğu kararda,18 Ekim tarihinde ise Mescid-i Haram’a yapılacak olan ziyaret için kapasitenin yüzde 75’e çıkarılacağı kaydedildi.  Böylelikle günlük 15 bin Müslümanın tavaf ibadetini gerçekleştirmesine, 40 bin Müslümanın da namaz kılmasına izin verileceği ifade edildi.
 

1 KASIM’DA YURT DIŞINDAN ZİYARETÇİ KABUL EDİLECEK

Koronavirüs dolayısıyla şartların iyileşmesi durumunda ise, 1 Kasım'dan itibaren Suudi Arabistan dışından ziyaretlere de müsaade edileceği kaydedildi.Öte yandan, Umre ziyaretleri için müracaatlar ’temerna" isimli bir uygulama ile yapılacağı açıklandı.  Söz konusu uygulamada, umre gerçekleştiren hacı adayının sağlık bilgileri, bu konudaki yapılan ve yapılacak olan uyarıların da yer alacağı kaydedildi. Uygulamanın  Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yayınlanacağı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKabeZiyaret
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