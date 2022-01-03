Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor

YUNANİSTAN - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud’un Atina’ya resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.



Yunanistan Dışişleri açıklamasında; iki bakanın öğle saatlerinde özel görüşeceği ve daha sonra ortak açıklama yapacağı belirtildi. Açıklamada “Görüşmelerin odağında savunma, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla işbirliği konularının yer alması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin de etraflıca incelenmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.