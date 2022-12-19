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Tayland savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp

19 Aralık 2022 Pazartesi 11:45
Tayland savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp

TAYLAND - Tayland’da 100’den fazla mürettebat taşıyan bir savaş gemisinin Tayland Körfezi’nde alabora olup batması sonucu 31 denizcinin kayıp olduğu belirtildi.

Tayland Kraliyet Donanması tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Bang Saphan bölgesinin yaklaşık 32 kilometre açıklarında devriye gezen ve fırtınaya yakalanan ‘HTMS Sukhothai’ adlı savaş gemisinin su almaya başladığı, kısa devre nedeniyle güç odasının devre dışı kalıp, geminin battığı belirtildi. Pazar günü yerel saatle 23:30 civarında yaşanan güç kaybıyla birlikte mürettebatın, yan yatmış geminin kontrolünü elinde tutmak için mücadele ettiği ancak başaramadığı ifade edildi. Ayrıca yaşanan olay üzerine kurtarma ekiplerinin olay yerine gittiği, 106 denizciden 75’inin kurtarıldığı ancak 31 denizcinin de kayıp olduğu bildirildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
31 Denizci KayıpTaylandSavaş Gemisi
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