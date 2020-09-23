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Tel Abyad'da PKK/YPG işgali bitti, ticaret başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak binlerce kişinin topraklarına geri döndüğü Tel Abyad, ticari hayatta yeniden canlandı. Geçmişte ticaret yapmak için PKK'lılar ile ortak olmak zorunda kalan Tel Abyadlı tüccarlar, terör işgalinin sonlandırılmasıyla kentte yetiştirilen ve daha önce çok ucuza Rakka'ya gönderdikleri hububatları artık gerçek değerinde Türkiye'ye yolluyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:53
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Tel Abyad'da PKK/YPG işgali bitti, ticaret başladı

SURİYE - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kenti, ülkede başlayan iç savaşın ardından önce terör örgütü DEAŞ, ardından bir başka terör örgütü olan PKK/YPG kontrolüne girdi. PKK/YPG'li teröristler işgal ettikleri Tel Abyad'da, uyguladıkları baskı yöntemleriyle yerel halkı göçe zorlayıp, boşalan alanlara da Kürt kökenlileri yerleştirerek, kentin demografik yapısını değiştirmeye çalıştı. Çeşitli isimler altında halktan vergiler alan, küçük yaştaki çocukları zorla silah altına alan ve Kürt kökenli olmayan kişilerin ticaret yapmasına izin vermeyen PKK/YPG'li teröristler, çiftçilerin ürünlerini de uyguladığı baskıyla yıllarca çok ucuz fiyata aldı. Teröristler, çiftçinin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum gibi ihtiyaçları ise fahiş fiyattan sattı. 

HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAM BAŞLADI

Teröristlerin işgal altındaki Suriyelilere uyguladığı baskı ve zulüm, geçen yıl 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile sona erdi. Teröristlerden arındırılmasının ardından Tel Abyad, yeniden inşa edildi, insanlar huzur ve güven içerisinde yaşamaya başladı. Teröristlerin ve destekçilerinin çıkmasının ardından yaşamın normale dönmeye başlamasıyla binlerce Tel Abyadlı da zorunlu olarak göç ettikleri topraklarına geri döndü.

TİCARET VE SANAYİ ODASI DA KURULDU

İnsanların artık rahatça sokaklarında dolaştıkları tarım şehri Tel Abyad'da çiftçiler arazilerini gönül rahatlığıyla ekerken, kentte ticari hayatta yeniden canlandı. Binlerce insanın geri gelmesiyle eski canlı günlerine dönen Tel Abyad'da, Ticaret ve Sanayi Odası da kuruldu. Ticari faaliyetin başlamasıyla geçmişte PKK/YPG'nin komuta kademesinde kişilerin sadece terör örgütü işgalindeki Rakka ile yaptığı ticaret, Akçakale Sınır Kapısı'nın da faaliyete girmesiyle Tel Abyadlı tüccarlar tarafından Türkiye ile yapılmaya başlandı.

PKK/YPG'Lİ KOMUTANLARLA ORTAK OLMADAN TİCARET YAPILAMIYORDU

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulaziz El Faris, PKK/YPG işgali sırasında kentte ticari hayatın da teröristlerce kontrol edildiğini söyledi. Teröristlerin kentte kimsenin ticaret yapmasına izin vermediğini belirten Faris, "PKK/YPG döneminde ticaret yapabilmek için öncelikle Kürt olmanız gerekiyordu. Arap veya Türkmen kökenlilerin burada ticaret yapmasına izin verilmiyordu. Arap veya Türkmenler sadece Kürt kökenliler ile ortak olması halinde ticaret yapabiliyordu. Daha doğrusu Kürt kökenli değil PKK/YPG'li komutanlar ile ortak olunarak ticaret yapmanız mümkündü. Buradaki ürünler ucuz fiyattan alınıp, Rakka'ya gönderiliyordu. Rakka'dan gelen ürünler ise buradaki insanlara yüksek fiyattan satılıyordu" dedi.

Terör örgütünün bulunduğu dönemde PKK/YPG'de komuta kademesindeki birkaç kişinin Tel Abyad'da ticaret yaptığını anlatan Abdulazez El Faris, "Barış Pınarı Harekatı öncesi Tel Abyad'da insanlar büyük baskı altındaydı. Burası önemli bir tarım merkezi ama yıllarca bu ürünlerin ticareti yapılamadı. PKK/YPG zamanında burada birkaç tane tüccar vardı. Onlar da zaten terör örgütünde komutanlık yapıyordu. Buradaki insanların ticaret yapmasına izin verilmiyordu. Ticaret yapmak istiyorsanız PKK/YPG'li birisiyle ortak olmanız lazımdı. Şehrimiz gibi buradaki ticaret de yıllarca teröristlerin işgali altındaydı" diye konuştu.

ŞİMDİ HERKES MUTLU

PKK/YPG'nin işgali sırasında insanları fakirleştirdiğini ve geçimlerini sağlayabilmeleri için her istediklerini yapmaya mecbur bıraktığını anlatan Abdulaziz El Faris, "Teröristler yıllarca burada insanlara eziyet etti. Çocukları zorla silah altına aldı ve savaşta en ön saflara koydu. İnsanları çocukları ile sindirdiler. Sonra insanlara her şeyi pahalı satıp, fakirleştirdiler ve işsiz insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için bunlara mecburen boyun eğdi. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye buraya geldikten sonra hayat çok değişti. Artık insanlar güven içerisinde sokağa çıkıyor, çocuğunun kaçırılmayacağını, savaştırılmayacağını biliyor. Eskiden çiftçinin mahsulü teröristler tarafından çok ucuza alınıyor ve sadece Rakka'ya gönderiliyordu. Ama şimdi gerçek değerine Türkiye'ye satılıyor. Eskiden ihtiyaç duyduğumuz ve çok pahalıya aldığımız ürünleri de artık Türkiye'den ucuza temin ediyoruz. Sınır kapısının açılmasıyla huzur ve güven ortamı ile ticaret hayatımız da yeniden canlandı. Bizleri teröristlerden kurtaran ve ticaret yapmamızı sağlayarak Tel Abyad'da refahı sağlayan Türkiye'ye çok minnettarız" şeklinde konuştu.

Faris, odalarına kayıtlı 157 üyelerinin bulunduğunu ve bu kişilerin şu anda Türkiye'ye ağırlıklı olarak buğday gibi hububat ürünleri ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tel AbyadTicaretSuriyeTSK
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