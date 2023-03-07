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THE EMPIRE STATE BİNASI TÜRKİYE İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

ABD'nin sembol yapılarından Empire State Binası kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı 

07 Mart 2023 Salı 09:13
THE EMPIRE STATE BİNASI TÜRKİYE İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

New York'un meşhur binası Türkiye'ye destek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
6 Şubat’ta  meydana gelen Kahramanmaraş depremi kurbanlarını desteklemek ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için New York’ta bulunan Empire State Binası, alınan kararla depremde hayatını kaybeden 45 binden fazla canı onurlandırmak ve etkilenenleri bir kez daha anmak için Pazartesi akşamı Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle ışıklandırıldı.
Türk Hava Yolları New York Müdürlüğünün talebi ve organizasyonu doğrultusunda New York’un en ünlü binalarından biri olan  Empire State, depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı için kırmızı beyaz adeta parladı.

(Haber: Gurur AKOSMAN)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 07.03.2023 09:16
Anahtar Kelimeler:
KırmızıBeyazBayrakTürk BayrağıTürkiyeNew YorkThe Empire State
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