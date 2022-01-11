Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,043.71
ALTIN
802.88
DOLAR
13.83
STERLİN
18.84
EURO
15.69
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Tokayev: Protestoların maddi zararı yaklaşık 3 milyar dolar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans görüşmesi yaptı. Tokayev, burada yaptığı konuşmada, protestolar nedeniyle oluşan maddi hasarın 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğunu belirtti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2022 Salı 14:18
0 Okunma
Tokayev: Protestoların maddi zararı yaklaşık 3 milyar dolar

KAZAKİSTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, protestolar sırasında çok sayıda güvenlik personelinin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini,1300 iş yerinin, 100 alışveriş merkezinin ve yaklaşık 500 polis aracının hasar gördüğünü ifade etti. Tokayev, protestolar nedeniyle oluşan maddi hasarın 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğunu sözlerine ekledi.

“BU BİR TERÖR SALDIRISIYDI”

Tokayev, düzenlenen protestoları bir ‘terör saldırısı’ olarak değerlendirerek, “Bu, Kazakistan'a karşı iyi organize edilmiş, iyi hazırlanmış bir saldırı eylemidir. Saldırganların çoğu Afganistan dahil Orta Asya ülkelerinden gelen yabancı militanlardı. Ortadoğu'dan da militanlar var. Amaçları, bölgemizi bir kaos alanına dönüştürmek ve ardından iktidarı ele geçirmekti. Bu nedenle Kazakistan'da terörle mücadele operasyonu başlatıldı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert TokayevAvrupa Konseyi Başkanı Charles Michel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi
ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi
Avrupa Komisyonu: Sassoli’nin anısına bayraklar yarıya indirildi
Avrupa Komisyonu: Sassoli’nin anısına bayraklar yarıya indirildi
Rusya, vatandaşlarını Kazakistan’dan tahliye etmeye devam ediyor
Rusya, vatandaşlarını Kazakistan’dan tahliye etmeye devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans