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Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda

Fox News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü (Covid- 19) yendiğini belirterek, ‘Bağışıklığım var. Başkan savaşmak için iyi durumda. Bu çılgın ve korkunç Çin virüsünü yendim” ifadelerini kullandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:12
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Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda

ABD’de haber kanalı Fox News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisinin ardından virüsü yendiğini ifade ederek, “Bağışıklığım var. Başkan savaşmak için iyi durumda. Bu çılgın ve korkunç Çin virüsünü yendim. En yüksek testi, en yüksek standartları geçtim ve çok formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ifadelerini kullandı.

Trump’ın seçim mitingi için Florida’ya gitmesi beklendiği ifade edilirken, haberde, Beyaz Saray’ın henüz Trump’ın koronavirüs testinin negatif çıktığını doğrulamadığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanSeçimDonald Trump
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