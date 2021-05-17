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Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Lagos Atina'ya iade edildi 

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantılar sırasında Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ırkçı Yunan Milletvekili İoannis Lagos, Brüksel’den Atina’ya iade edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41
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Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Lagos Atina'ya iade edildi 

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıda kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Neonazi Altın Şafak üyesi Milletvekili İoannis Lagos'un dokunulmazlığı geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla kaldırılmıştı. Ta Nea’nin haberine göre, 47 yaşındaki Lagos'un Yunanistan’daki Elefterios Venizelos havalimanından yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığı'na getirildiğini aktardı. Gazete, Belçika'dan Yunanistan'a iade edilen Lagos’un, geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edilmesi beklendiğini yazdı.

13 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan, Yunanistan Mahkemeleri Ekim 2020'de aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu “suç örgütü yönetmekten” 13'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuYunanMilletvekiliBrükselAtinaBayrakTürk Bayrağı
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