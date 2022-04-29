Türk gemileri, Filipin Donanması’na aday

FİLİPİNLER - Yerli ve milli savunma sanayii şirketi ASFAT, Filipinler hükümetinin açtığı ihalede son ikiye kaldı. ASFAT ihaleyi kazanırsa, 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi’ni bu ülkeye ihraç edecek.



Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk savunma sanayii firması ASFAT, Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirilen “ADAS 2022 Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuarı”na katıldı. Asya’daki tek rakibi konumunda bulunan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketi fuarda ASFAT'ı, ziyaret etti.



ASFAT ile Hyundai Heavy Industries şirketleri, hâlihazırda Filipin Donanması’nın Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) projesi için yarışıyor. Sadece bahsi geçen iki firmanın sona kalabildiği ihale, 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi tedarikini içerdiği belirtildi. Projeyi ASFAT’ın kazanması durumunda Türkiye, ilk kez OPV sınıfı savaş gemisi ihraç etmiş olacak. ASFAT aynı zamanda Türk Donanması için 2 adet OPV ile Pakistan Donanması için 4 adet MİLGEM Korveti’nin üretim faaliyetlerine devam ediyor.