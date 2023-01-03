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Türkiye ile Bulgaristan, doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı

03 Ocak 2023 Salı 16:58
Türkiye ile Bulgaristan, doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı

BULGARİSTAN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov ile iki ülke arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

Bakan Dönmez, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 2023’ün iki ülke arasında başta enerji olmak üzere işbirliğinin daha da arttığı bir yıl olması temennisinde bulundu. Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in İstanbul’da bir araya geldiğini belirten Dönmez, "Orada mevkidaşım ile bir araya gelmiş ve enerji alanındaki önemli hususların bir kez daha üzerinden geçmiştik. Son görüşmemizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul’da ele alınan konuların bugün Sofya’da somut adımlara dönüşmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Dönmez, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasında doğal gaz alanındaki işbirliğini ve bağları daha da geliştireceğine inandığını vurgulayarak “Mutabakat zaptı, Balkan coğrafyasının doğal gaz güvenliğinin artırılmasında da önemli bir adım olacaktır. Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Sürecin işleyişi hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye, 7 farklı hat ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapı ile gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk. Gerek tedarikçi ülkeler gerekse Avrupa ülkelerinin yapacağı yatırımlarla bu kapasiteyi çok kısa sürede artırma imkanı da söz konusudur.”

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov, imzalanan anlaşmayı ‘tarihi bir belge’ olarak nitelendirerek “Bu anlaşma sayesinde dünyanın tüm doğal gaz üreticilerinden doğal gaz alabilme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. Türkiye’ye kadar ulaşacak gaz miktarlarından bizler de yararlanabileceğiz” açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ile BulgaristanDoğal Gaz Alanında Işbirliği
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