Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.207,32
ALTIN
1.158,94
DOLAR
18,98
STERLİN
23,08
EURO
20,39
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, New York'taki Türk-Amerikan toplumuyla bir araya geldi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat Önal, New York'taki Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla bir araya geldi.

15 Mart 2023 Çarşamba 10:04
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, New York'taki Türk-Amerikan toplumuyla bir araya geldi

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen toplantı, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Büyükelçi Önal, kendisinin 25 yıl önce New York'ta görev yaptığını anımsatarak, "11 Eylül olayları olduğunda biz de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kanaatine varmıştık. Benim ondan sonraki kariyerimdeki 25 yıl bu olayların sonuçlarıyla uğraşmakla geçti." diye konuştu.
Yakın tarihte Kovid-19, iklim değişikliği gibi farklı sınamaların giderek dünyanın birbiriyle ne kadar irtibatlı olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Önal, "Türk varlığı olarak kaderimizin ne kadar birbirinden ayrılmaz olduğunu gördük. Öncelikle, buradaki Türk toplumunun kendi konumunu pekiştirmesi hem kendi refahı için hem de Türkiye'nin buradaki çıkarlarının, menfaatlerinin gözetilmesi için önemli. Çeşitlilik içinde birliği öne çıkarmamız gereken bir zamanda yaşıyoruz. Buluşabildiğimiz yerlerden başlayıp ortak noktalarımızı çoğaltmalıyız." ifadelerini kullandı.
Başkonsolos Özgür ise yıllar sonra Büyükelçi Önal'la aynı çatı altında çalışmaktan büyük onur duyduğunu ve kendisini her zaman örnek aldığını belirterek, "Sayın Büyükelçimiz, özellikle dış politika konuları başta olmak üzere hem birçok kriz hem de siyasi sorunların ülkemizin çıkarları doğrultusunda çözülmesine katkı sağladı. Dünyanın en önemli uluslararası örgütlerinden biri olan BM'de ülkemizin çıkarları Sayın Büyükelçimizin sayesinde yine en üst seviyede savunulacak ve ilerletilecektir. " dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'nın nükleer denizaltı tedarik planı silahlanma endişelerini artırıyor
Avustralya'nın nükleer denizaltı tedarik planı silahlanma endişelerini artırıyor
Biden: "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım"
Biden: "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım"
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans