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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2020 Çarşamba 15:04
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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

KİEV - Kuleba, düzenlediği online basın toplantısında, Ukrayna’nın dış politikasının temel taşlarından birinin, devletlerin toprak bütünlüğüne verilen destek olduğunu söyledi. Azerbaycan’ın, Ukrayna’nın uluslararası alanda kabul gören toprak bütünlüğünü desteklediğinin altını çizen Ukraynalı Bakan, “Biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hep destekledik ve bu ilke bizim için kesinlikle değişmedi” ifadelerini kullandı. Kafkasya’da tansiyonun düşürülmesi ve ‘kan dökülmesinin durdurulması’ için çaba sarf etmek gerektiğini belirten Kuleba, Ukrayna’nın, çatışmaların şiddetlenmesi karşısında  ilk tepki gösteren ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Kuleba, “Bizim duruşumuz çok net. Savaş her zaman acı, ölüm ve yıkım getirir. Kafkasya’da şu an yaşananlardan dolayı içtenlikle üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro KulebaUkraynaAzerbaycanToprak Bütünlüğü
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